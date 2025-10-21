مؤتمر تنظيمي حاشد لمستقبل وطن استعدادا لانتخابات النواب..وقيادات الحزب: المشهد التنظيمي يعكس حالة فريدة من الانضباط

نظم حزب مستقبل وطن لقاءا تنظيميا حاشدا مع قياداته وكوادره في مختلف المستويات التنظيمية ، من كافة المحافظات، في إطار استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الحزب، والأمناء المركزيين، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وقيادات وكوادر الحزب، على مستوى المحافظات، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتناول اللقاء، استعراض استراتيجية الحزب الهادفة لدعم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية، ودعم القيادة السياسية، وتنسيق الجهود بين الأمانات المركزية ، وأمانات الحزب على كافة المستويات التنظيمية بجميع المحافظات، مع التركيز على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، والوقوف خلف كافة مرشحي الحزب وتشجيع المواطنين على المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الحزب يعتمد على معايير واضحة وثابتة في اختيار مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، موضحًا أن تلك المعايير تستند إلى الكفاءة والانتماء والعمل الميداني، وليس إلى الأهواء أو المجاملات.

وأشار خلال كلمته اليوم بالاجتماع التنظيمي الأول للحزب استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، مع الحفاظ على الكوادر التنظيمية ذات الخبرة للاستفادة من تجاربها في إدارة العمل السياسي والتنظيمي، مؤكدًا أن الحزب يحترم الدولة وقيادتها، ويعمل في إطار مؤسسي منضبط يهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وأضاف عبد الجواد، أن حالة التنظيم والانضباط التي يشهدها الحزب حاليًا هي ثمرة جهود قياداته المركزية والتنظيمية التي آثرت إفساح المجال أمام الكوادر الجديدة والشابة، بما يعكس روح المسؤولية والوعي بأهمية تجديد الدماء داخل الحزب.

وجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على جهودها الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف مصر في القمة المصرية الأوروبية بشرم الشيخ عكس دورها التاريخي والثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندة حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكد عبد الجواد، خلال كلمته بالملتقى التنظيمي الأول للحزب في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2025، أن مصر تخوض في الوقت الراهن معركة وعي حقيقية تستلزم من الجميع الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع التنظيمي الأول للحزب استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025، أن حزب مستقبل وطن سيُكتب له أنه تنازل عن بعض حقوقه السياسية في سبيل استقرار الدولة المصرية، موضحًا أن المشهد الحزبي الراهن يتطلب تعددية حزبية حقيقية تعبّر عن الإرادة الوطنية وتدعم بناء دولة قوية حديثة.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المشهد التنظيمي الحالي للحزب يعكس حالة فريدة من الانضباط والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن بات ينافس نفسه في الأداء والتنظيم والاستعداد للانتخابات.

وقال القصبي، خلال كلمته في الاجتماع التنظيمي الأول للحزب استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، إن حضور أكثر من 1500 قيادة تنظيمية خلال وقت قصير يعد إنجازًا يدعو للفخر، ويؤكد أن الحزب حاضر بقوة في كل المراحل والمواقف الوطنية.

وأضاف: «حزب مستقبل وطن موجود دائمًا، والتحدي الحقيقي أمامنا هو إنجاز المهمة بنجاح في أقل من 6 ساعات»، موضحًا أن الحزب نما نموًا طبيعيًا نتيجة مجهود متواصل على مدار السنوات الماضية.