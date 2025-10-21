انطلاق أكبر مؤتمر تنظيمي لـ مستقبل وطن استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

انطلق منذ قليل، المؤتمر التنظيمي الأول لحزب مستقبل وطن، استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، الأمين العام.

ويأتي الملتقى الحزبي بمشاركة نحو 1500 قيادة حزبية من مختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة الحزب لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب المقبلة، واستكمال مسيرة الحراك السياسي الذي يشهده الشارع خلال الفترة الأخيرة.

و يشهد الملتقى حضور نواب وقيادات الحزب من جميع محافظات مصر ، لمناقشة الخطط التنظيمية والتنسيقية الخاصة بفترة الدعاية الانتخابية، وآليات التواصل مع المواطنين ودعم المرشحين في الميدان.