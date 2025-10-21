برلماني: القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تعكس مكانة مصر بين دول العالم

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب: القمة المصرية الأوروبية المزمع عقدها في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مكانة مصر العالمية.



وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر حرصت أن يكون لها ثقل سياسي عالمي، بالمشاركة في كافة الفعاليات العالمية، وتحقيق شراكات مع جميع دول العالم.



وتوقع محمود عصام، أن القمة المصرية الأوروبية، يترتب عليها اتفاقيات ثنائية يجب استغلالها أفضل استغلال بما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع.



وشدد عضو مجلس النواب، أن العالم أصبح يدرك أهمية ودور مصر وجهودها في منطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع به من إمكانيات دفعتها لقيادة المنطقة في عدد من الملفات.



