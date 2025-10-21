عبد الجواد: التاريخ سيسجل لمستقبل وطن تنازله عنه حقه السياسي للتعددية

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الحزب يعتمد على معايير واضحة وثابتة في اختيار مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، موضحًا أن تلك المعايير تستند إلى الكفاءة والانتماء والعمل الميداني، وليس إلى الأهواء أو المجاملات.

وأشار خلال كلمته اليوم بالاجتماع التنظيمي الأول للحزب استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، مع الحفاظ على الكوادر التنظيمية ذات الخبرة للاستفادة من تجاربها في إدارة العمل السياسي والتنظيمي، مؤكدًا أن الحزب يحترم الدولة وقيادتها، ويعمل في إطار مؤسسي منضبط يهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وأضاف عبد الجواد، أن حالة التنظيم والانضباط التي يشهدها الحزب حاليًا هي ثمرة جهود قياداته المركزية والتنظيمية التي آثرت إفساح المجال أمام الكوادر الجديدة والشابة، بما يعكس روح المسؤولية والوعي بأهمية تجديد الدماء داخل الحزب.

وجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على جهودها الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف مصر في القمة المصرية الأوروبية بشرم الشيخ عكس دورها التاريخي والثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندة حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكد عبد الجواد، خلال كلمته بالملتقى التنظيمي الأول للحزب في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2025، أن مصر تخوض في الوقت الراهن معركة وعي حقيقية تستلزم من الجميع الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع.

وشدد على أن حزب مستقبل وطن يقف على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، دعمًا لاستقرار الوطن وصونًا لمكتسباته، مضيفًا أن الحفاظ على وحدة الصف يمثل أولوية قصوى للحزب خلال المرحلة المقبلة.

قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن الهدف الأسمى للحزب ليس فقط تحقيق أغلبية داخل المجالس النيابية، بل تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي، مؤكدًا أن الحزب يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة، ويعمل على مواجهتها بالوعي والعمل الجاد لا بالشعارات.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع التنظيمي الأول للحزب استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025، أن حزب مستقبل وطن سيُكتب له أنه تنازل عن بعض حقوقه السياسية في سبيل استقرار الدولة المصرية، موضحًا أن المشهد الحزبي الراهن يتطلب تعددية حزبية حقيقية تعبّر عن الإرادة الوطنية وتدعم بناء دولة قوية حديثة.

وأكد عبد الجواد أن الحزب يعتز بكل كوادره التي لم تُختر في قوائم الترشيحات، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا يمارسون دورهم التنظيمي داخل الحزب بإخلاص وانتماء، إيمانًا بأن العمل الحزبي لا يرتبط بالمناصب، بل بالعطاء المستمر وخدمة الوطن.