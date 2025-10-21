عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان

أجرى النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، جولة تفقدية داخل غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العمل والوقوف على استعدادات الغرفة للانتخابات البرلمانية المقبلة، يرافقه عدداً من قيادات الأمانة المركزية، وأمانة التنظيم المركزية.

وأطلع الأمين العام، على آلية العمل داخل الغرفة، ومدى جاهزيتها من حيث التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، مشيدًا بحالة الانضباط والتواجد المستمر لأعضاء الغرفة، وبالجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الجاهزية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد "عبد الجواد"، على ضرورة استمرار حالة الانضباط، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمجريات العمل، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية ونظيراتها في المحافظات، في إطار خطة الحزب الشاملة لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة وتنظيم.

وأعرب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، عن تقديره لكافة أعضاء غرفة العمليات على ما يبذلونه من جهد مخلص، موجهًا الشكر لهم على أدائهم المتميز، وداعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة خلال الفترة القادمة.