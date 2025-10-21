بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب

ينظم حزب مستقبل وطن، اليوم، أكبر ملتقى حزبي تنظيمي بمشاركة نحو 1500 قيادة حزبية من مختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة الحزب لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب المقبلة، واستكمال مسيرة الحراك السياسي الذي يشهده الشارع خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى حضور نواب وقيادات الحزب من جميع محافظات مصر ، لمناقشة الخطط التنظيمية والتنسيقية الخاصة بفترة الدعاية الانتخابية، وآليات التواصل مع المواطنين ودعم المرشحين في الميدان.

وأكد الأمين العام للحزب النائب أحمد عبدالجواد، أن «مستقبل وطن يقف خلف مرشحيه بكل قوة بجميع الدوائر بكافة محافظات مصر»، مشددًا على أن الحزب مستمر في تنفيذ توجهات القيادة السياسية بشأن تعزيز المشاركة الحزبية والوعي السياسي لدى المواطنين.

يأتي هذا الملتقى استكمالًا لدور الحزب في قيادة الحراك السياسي الداعم للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وترسيخ دوره كأكبر الكيانات الحزبية في مصر.