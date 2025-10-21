القضاء الإداري يحسم مصير 44 طعنا لمرشحي انتخابات النواب بعد ساعة

تحسم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء في الثالثة والنصف عصرا، مصير 44 طعنا من الطعون الانتخابية بالقاهرة، التي تقدموا بها المرشحين ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

وأحيلت عدد من الطعون الي هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص بها، وقد أحالت المفوضين هذه التفارير إلي المحكمة تمهيدٱ لصدور الحكم اليوم.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، انتهت من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، بعد غلق باب الترشح، لتصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين ، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا .

وتلقت محكمة القضاء الإداري علي مدار ٣ أيام عدد ٤٠ طعنا بالقاهرة، من بينهم القاهرة والجيزة ، لتبدأ المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل في الطعون المحدد لها من الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة .

كانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي ، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة .