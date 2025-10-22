استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" ، من معبر رفح من الجانب المصري، إن قوافل المساعدات الإنسانية القادمة من مصر تواصل تحركها نحو قطاع غزة، موضحا شاحنات جديدة تحركت من معبر رفح باتجاه معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدًا لدخولها الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك ضمن جهود "قوافل زاد العزة" التي يدفع بها الهلال الأحمر المصري بشكل متواصل، وتضم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية العاجلة لدعم الأهالي في قطاع غزة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

وأضاف مرسل "إكسترا نيوز" ، خلال رسالة على الهواء، أنه رغم الجهود المصرية الحثيثة، لا تزال سلطات الاحتلال تفرض قيودًا صارمة على دخول المساعدات، حيث يتم إخضاع الشحنات للفحص والفلترة، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى منع دخول بعضها، خاصة تلك التي تحتوي على مواد بناء أو معدات البنية التحتية، وقد عادت بعض الشاحنات إلى معبر رفح بعد رفض دخولها من معبري كرم أبو سالم والعوجة، مما يعكس استمرار العراقيل التي تواجه عملية إيصال الدعم الإنساني إلى القطاع.

وأكد أن التدفق المصري للمساعدات مستمر رغم كل التحديات، مشيرًا إلى وصول نحو 19 شاحنة وقود خلال الساعات الماضية، وهو ما يمثل دعمًا حيويًا لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه في غزة.

كما لفت إلى أن برنامج الأغذية العالمي أشار إلى حاجة القطاع لنحو 1000 طن من المواد الغذائية يوميًا، في حين لا يتجاوز ما يصل فعليًا 750 طنًا، ما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لتخفيف القيود وفتح مزيد من المعابر لإدخال المساعدات الحيوية.