في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن



أسماء عبد الحفيظ

هل تحب البيتزا ولكن لا تملك الوقت أو الفرن لتحضيرها؟ لا تقلق، لدينا وصفة سهلة وسريعة لتحضير توست بيتزا لذيذ في 6 دقائق فقط وبأبسط المكونات، للشيف رباب العمدة.

المكونات لعمل توست بيتزا بدون فرن 

شريحتان من التوست يمكنك اختيار النوع الأبيض أو الأسمر حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم الجاهزة أو الكاتشب

جبنة موزاريلا مبشورة أو أي نوع جبنة تفضله

  • شرائح فلفل رومي اختياري
  • شرائح زيتون أسود اختياري
  • رشة من الزعتر المجفف أوريغانو
  • رشة من الملح والفلفل حسب الذوق
  • زيت زيتون أو زبدة لدهن المقلاة

طريقة عمل توست بيتزا بدون فرن 

  •  ابدأ بفرد ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم على كل شريحة من التوست.
  •  رش رشة الزعتر المجفف فوق الصلصة لإضفاء نكهة مميزة. أضف شرائح الفلفل الرومي والزيتون حسب الرغبة.
  •  ضع كمية مناسبة من الجبنة المبشورة على كل شريحة لتغطية الوجه.
  •  سخّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وأضف نقطة من زيت الزيتون أو قطعة صغيرة من الزبدة. ضع شرائح التوست في المقلاة، وغطِّها بغطاء مناسب للحفاظ على الحرارة، واتركها لمدة 4-5 دقائق حتى تذوب الجبنة ويتحول التوست إلى اللون الذهبي المقرمش.

التقديم

 


أخرج التوست من المقلاة، قطعه إلى أجزاء صغيرة وقدمه ساخنًا.

نصائح إضافية

  • يمكنك إضافة شرائح من الدجاج المشوي أو السلامي إذا كنت تفضل البروتين.
  • جرّب استخدام خبز التورتيلا بدلاً من التوست لإضافة تنوع.
  • لتحلية البيتزا، جرب إضافة شرائح أناناس أو زيتون أخضر.
































