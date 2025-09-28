طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا ..سهلة ولذيذة

بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا تُعدُّ من الأطباق غير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك، يمكنك إعدادها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

وقدَّم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج “نأنأة” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا.

مقادير بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا



● بطاطس مسلوقة

● زبدة

● لبن

● صلصة بيتزا

● زيتون حلقات

● فلفل ألوان جوليان

● سوسيس حلقات

للوجه:

● موتزاريلا مبشورة



طريقة تحضير بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا

تخلط البطاطس الساخنة مع الزبدة واللبن حتى تمام التجانس.

يشوح السوسيس في قليل من الزيت.

ثم يشوح الفلفل في قليل من الزيت.

في بايركس يوضع البطاطس.

ثم تضاف صلصة البيتزا.

ثم يضاف السوسيس والزيتون والفلفل.

وتضاف الموتزاريلا على الوجه.

وتطهى في الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة واحمرار الوجه، وتقدم ساخنة.