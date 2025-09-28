ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة الكاكا؟

تعد الكاكا من الفواكه الخريفية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتناولها بانتظام له تأثيرات ملحوظة على الجسم، منها:



الفوائد الصحية:



تعزيز المناعة

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يساعد في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

تحسين صحة القلب

غنية بالألياف والبوتاسيوم التي تساعد على خفض ضغط الدم، وتقليل الكوليسترول الضار.



صحة العيون

تحتوي على فيتامين A والبيتا كاروتين، مما يحافظ على النظر ويقلل من خطر التنكس البقعي.



تحسين الهضم



الألياف الموجودة فيها تدعم حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك.

مضاد للأكسدة

غنية بالبوليفينولات والفلافونويدات التي تحارب الجذور الحرة وتبطئ الشيخوخة.

التحكم في الوزن



منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، فتمنح إحساسًا بالشبع.



أشياء يجب الحذر منها:

الإفراط في تناولها قد يسبب انسدادًا معويًا (بسبب مادة التانين القابضة الموجودة فيها).

قد ترفع مستوى السكر في الدم عند مرضى السكري إن أُكلت بكثرة.

يفضل تناولها باعتدال (ثمرة أو ثمرتين في اليوم).