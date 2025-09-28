طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل بان كيك بالموز.

طريقة عمل بان كيك بالموز

لمكوّنات

30 دقيقة

1 كوب حليب سائل

1 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 بيضة

2 موزة، مهروسة

1 ملعقة كبيرة بايكينغ باودر

رشة ملح

الخطوات لعمل البان كيك..

1-تخلط جميع المقادير مع بعضها جيداً.

2-تحمى مقلاة تيفال مدهونة بزيت، يسكب مقدار فنجان قهوة من الخليط في المقلاة ليشكل دائرة.

3-تترك الدائرة حتى تتماسك ثم تقلب للوجه الاخر، توضع جانباً وتكرر العملية حتى نفاذ كمية الخليط.

4-تزين دوائر البان كيك بالعسل والسكر وتقدم.