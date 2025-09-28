قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل
ريهام قدري

إذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة إليك طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم:


مكونات القرنبيط بالبشاميل:


رأس قرنبيط متوسطة (مقطعة زهرات صغيرة)
2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
3 كوب لبن (حليب)
نصف كوب جبن مبشور (موزاريلا أو رومي حسب الرغبة)
ملح + فلفل أسود + رشة جوزة الطيب (اختياري)
1 بيضة لإضافة غنى للبشاميل
نصف كوب جبن شيدر أو موتزاريلا للوجه


طريقة تحضير القرنبيط بالبشاميل


سلق القرنبيط:
في ماء مغلي مع رشة ملح، اسلقي زهرات القرنبيط لمدة 5 – 7 دقائق فقط حتى تصبح نصف ناضجة.
صفيه جيداً واتركيه يبرد.


تحضير البشاميل:


في إناء على النار، ضعي الزبدة أو الزيت، أضيفي الدقيق وقلبي دقيقة حتى يصفر لونه.
أضيفي اللبن تدريجياً مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط ناعماً.
تبليه بالملح والفلفل وجوزة الطيب.
بعد أن يثقل قوامه، ارفعيه من النار وأضيفي البيضة والجبن المبشور وقلبي جيداً.


التجميع:
في صينية مدهونة، رصي القرنبيط المسلوق.
صبي خليط البشاميل فوقه حتى يغطيه تماماً.
رشي على الوجه الجبن الشيدر أو الموزاريلا.
 

الخبز:


ادخلي الصينية فرن ساخن على درجة 200 مئوية (حرارة متوسطة – عالية) حتى يتحمر الوجه ويصبح ذهبي اللون.

