بـ5 مليارات جنيه.. بروتوكول تعاون لدعم الإسكان الاجتماعي

وقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برئاسة مي عبد الحميد؛ بروتوكول تعاون بقيمة 5 مليارات جنيه مقدمة لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي والمبادرات الرئاسية التي ينفذها البنك المركزي المصري.

يتضمن البروتوكول تقديم حزم من برامج التمويل عقاري المتنوعة بفترات سداد مرنة وعوائد تنافسية، بما يتيح لشرائح واسعة من المواطنين الفرصة لامتلاك مسكن مناسب يلبي احتياجاتهم وإمكاناتهم، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان ودعم التمويل العقاري، أن البرتوكول يهدف إلى زيادة حجم التمويل المخصص لـ 5 مليارات جنيه، مما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، ويخدم بشكل مباشر المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق.