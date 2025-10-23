قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
بحضور آلاف السائحين..فرق مهرجان أسوان تحتفل بظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل
ترامب يغضب بوتين.. أمربكا تفرض عقوبات على روسيا
توك شو

شاحنات المساعدات تصطف لدخول قطاع غزة

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد باصطفاف شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة.

كما أكد الدكتور أحمد سيد احمد خبير العلاقات الدولية، أن  مصر تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية والثالثة للاتفاق غزة .

وقال أحمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :"  مصر تسعى إلى إطلاق مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين لان كل ما يحدث في المنطقة من أزمات وحروب وهو عرض لمرض يسمى الاحتلال الإسرائيلي ".
 

وتابع سيد أحمد :" مصر تسعى لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتحقيق الاستقرار في المنطقة ".
 

واكمل: "مصر سوف تقوم باستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة ".

ولفت سيد أحمد، إلى أن الرئيس السيسي في قمة بروكسل سوف يتحدث عن أهمية إعادة إعمار قطاع غزة . 
 

المساعدات غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

