قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق
هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب
بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر
12 تنبيه عاجل من الإدارات التعليمية للمدارس لضمان انتظام الدراسة
ترامب يؤكد دعمه لخفض التصعيد النووي ويصف مبادرة بوتين بـ«الجيدة والمناسبة»
للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي بمحافظة الاسكندرية
من أصابته مصيبة.. علي جمعة يوصيه بـ13 كلمة تجعل عوضه مذهلا
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. مصر تكتب فصلًا جديدًا في علاقاتها مع أوروبا
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب

هل توقعات الأرصاد الجوية تنجيم محرم؟
هل توقعات الأرصاد الجوية تنجيم محرم؟
عبد الرحمن محمد

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الموقف الشرعي من التصديق بتقارير الأرصاد الجوية، وذلك ردًا على سؤال وُجه إليه حول مدى جواز الإيمان بالتوقعات المتعلقة بحالة الطقس وهل تُعد من قبيل التنجيم المحرَّم شرعًا.

وأكد فضيلته، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تصديق التوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أو الجهات العلمية المختصة، لأنها تقوم على أسس علمية دقيقة ونظريات ثابتة في مجال دراسة الظواهر الجوية، ولا تعتمد على الحدس أو التنجيم.

وأضاف أن ما تصدره هيئة الأرصاد من نشرات يومية أو تنبؤات مستقبلية بحالة الجو لا يتجاوز كونه عملًا علميًّا تحليليًّا قابلًا للصواب أو الخطأ، لأن نتائجه مبنية على ملاحظات ومعادلات فيزيائية، وقد يطرأ ما يغير النتائج، مؤكدًا أن ذلك لا يُعد بأي حال من الأحوال من أعمال التنجيم المحرمة شرعًا، لأن التنجيم يقوم على ادعاء معرفة الغيب، وهو أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وشدد مفتي الجمهورية على أن الفرق واضح بين العلم القائم على التجربة والملاحظة، وبين التنجيم القائم على الوهم والظن، موضحًا أن الإسلام لا يمنع الاستفادة من التقدم العلمي ما دام في إطار مشروع يهدف لخدمة الإنسان وتحقيق مصلحته.

وأشار فضيلته إلى أن الله تعالى سخَّر الكون للإنسان ليستفيد من ظواهره ويستعين بها في تسيير حياته، مستشهدًا بقوله تعالى:
﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم: 33]، موضحًا أن هذا التسخير يعني أن الله جعل هذه المخلوقات تعمل وفق نظام ثابت يحقق مصالح البشر وييسر حياتهم على الأرض.

ونقل الدكتور نظير عياد قول الإمام النيسابوري في تفسيره "غرائب القرآن ورغائب الفرقان"، الذي أوضح فيه أن تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم للإنسان إنما هو بمعنى جعلها نافعة له، تعمل بانسجام دائم كعبد مطيع لخالقه، بما يحقق منافع الناس وحاجاتهم.

واختتم فضيلته بالتأكيد على أن العلم الحديث والبحث العلمي يمثلان وسيلة من وسائل تحقيق الاستخلاف في الأرض الذي خُلق الإنسان من أجله، وأن كلما تقدم الإنسان في فهم الكون زادت منافع الخلق وارتقت حياتهم، وهذا لا يتعارض مع الإيمان بل هو من دلائل قدرة الله وحكمته في خلقه.


 

توقعات الطقس مفتي الجمهورية نظير عياد الأرصاد الجوية التنجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23 أكتوبر أمام الجنيه

ترشيحاتنا

تحديث iOS 26.1

تحديث iOS 26.1 يقدم ميزة تخفف من تأثير الزجاج السائل المثير للجدل

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات خارقة وسعر متوسط إليك هاتف iQOO 15.. وبسرعة شحن أحدث باور بانك بأعلى الإمكانيات في 2025

هاتف ون بلس 15 القادم

المنافس لآيفون وجالاكسي.. أهم ميزات هاتف OnePlus 15 قبل انطلاقه

بالصور

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد