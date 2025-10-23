عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الجيش السوداني نجح في التصدي لهجوم لميليشيا الدعم السريع على مطار الخرطوم بالمسيرات وتم إسقاطها قبل الوصول إلى أهدافها.

وقال البرهان: “عازمون القضاء على التمرد ولن نسمح بعودة المتمردين مرة أخرى”، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأضاف البرهان: " لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها أي دور في مستقبل السودان".

وتابع البرهان: “نرحب بالسلام المبني على الأسس الوطنية الراسخة”.