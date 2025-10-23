تعرف على تفاصيل غلق كوبري الأزهر السفلي لمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق كوبري الأزهر السفلي (أحمد ماهر) في الاتجاه القادم من باب الشعرية إلى باب الخلق، لمدة 3 أيام، وذلك اعتبارًا من الساعة 12:05 صباح يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، ضمن أعمال استكمال تغيير الأرضية الإيبوكسية للكوبري القادم من شارع الأزهر.



وأوضحت الإدارة في بيان لها أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لمواجهة أي كثافات متوقعة وتيسير حركة السيارات، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات التحذيرية والإرشادية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.