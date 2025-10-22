لمدة 3 أيام .. غلق كوبرى الأزهر القادم من باب الشعرية لباب الخلق

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ مشروع إستكمال تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبرى الأزهر السفلى "أحمد ماهر" للقادم من شارع الأزهر مما يستلزم الغلق الكلى لمدة "3 أيام " فى الإتجاه القادم من باب الشعرية إتجاه باب الخلق إعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق 24/10/2025.

غلق كوبرى الأزهر القادم من باب الشعرية لباب الخلق

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.