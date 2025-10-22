النيابة تستمع لأقوال صحفية تعرضت للضرب بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر

تجري النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها حول واقعة تعرض صحفية للسحل والضرب ونزع حجابها بسبب إطعامها الكلاب بأكتوبر.

واستدعت النيابة العامة الصحفية المعتدى عليها لسماع أقوالها كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة و طلبت تفريغ الكاميرات بموقع الحادث.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على حارس عقار لاتهامه في واقعة سحل الصحفية مي محمود، بسبب إطعامها الكلاب بأكتوبر.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة فحصت مقطع فيديو نشرته صحفية مدير تحرير بموقع إخباري بتعرضها للضرب والسحل في الحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر بسبب إطعامها الكلاب.

وحررت مي محمود الصحفية المعتدى عليها محضرا بقسم شرطة ثان أكتوبر بالواقعة تتهم المعتدين بضربها ثم قتل كلب بضربة فأس نفق على إثرها في الحال.

ونشرت الصحفية مي محمود، مقطع فيديو سردت فيه تفاصيل تعرضها للضرب والسحل ونزع حجابها من سيدات أثناء إنقاذ كلب بشارع الخزان الرئيسي بالمجاورة الخامسة بالحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت “مي محمود”، في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طلعوا عليا، ضربوني وبهدلوني وسحلوني، أثناء تقديمي طعام للكلاب وكمان كنت بحاول أنقذ كلب لكنهم موتوه بالفأس".

وأوضحت أن هؤلاء الاشخاص اعتدوا عليها بالضرب المبرح وسحلها في الشارع أمام المارة والسطو على هاتفها لحذف ڤيديوهات عن الواقعة، مشيرة إلى أنهم هددوا بضربها حال مشاهدتها تقديم الطعام للكلاب في الشارع.