مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق

أعربت الفنانة مي فاروق عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أن المهرجان هذا العام يتميز بطابع خاص كونه يُقام تحمل اسم كوكب الشرق "أم كلثوم"، ما يجعله احتفاءً حقيقيًا بالتراث الموسيقي المصري والعربي الأصيل.

وقالت مي فاروق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن مهرجان الموسيقى العربية يُعد من أهم المنصات الفنية التي تحافظ على الهوية الغنائية وتعيد للأذهان روائع الزمن الجميل، مشيرة إلى أن إحياء التراث الفني والموسيقي هو رسالة المهرجان الدائمة، والتي يحرص على تقديمها عبر نخبة من كبار المطربين والموسيقيين.

وأضافت أن مشاركتها في المهرجان تعد شرفًا كبيرًا، خاصة في نسخة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي تُعد رمزًا للفن المصري والعربي، مؤكدة أنها ستقدم باقة مختارة من الأغاني الطربية التي تعبر عن قيمة الموسيقى العربية الأصيلة.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة كوكبة من النجوم من مختلف الدول العربية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، لما يمثله المهرجان من قيمة فنية وثقافية متجددة على مر السنوات.