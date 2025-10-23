قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو .. إسقاط 139 مسيّرة أوكرانية ليلا في مناطق روسية
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق
هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب
بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر
12 تنبيه عاجل من الإدارات التعليمية للمدارس لضمان انتظام الدراسة
ترامب يؤكد دعمه لخفض التصعيد النووي ويصف مبادرة بوتين بـ«الجيدة والمناسبة»
للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي بمحافظة الاسكندرية
من أصابته مصيبة.. علي جمعة يوصيه بـ13 كلمة تجعل عوضه مذهلا
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. مصر تكتب فصلًا جديدًا في علاقاتها مع أوروبا
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق

الفنانة مي فاروق
الفنانة مي فاروق
أوركيد سامي

أعربت الفنانة مي فاروق عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أن المهرجان هذا العام يتميز بطابع خاص كونه يُقام تحمل اسم كوكب الشرق "أم كلثوم"، ما يجعله احتفاءً حقيقيًا بالتراث الموسيقي المصري والعربي الأصيل.

وقالت مي فاروق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن مهرجان الموسيقى العربية يُعد من أهم المنصات الفنية التي تحافظ على الهوية الغنائية وتعيد للأذهان روائع الزمن الجميل، مشيرة إلى أن إحياء التراث الفني والموسيقي هو رسالة المهرجان الدائمة، والتي يحرص على تقديمها عبر نخبة من كبار المطربين والموسيقيين.

وأضافت أن مشاركتها في المهرجان تعد شرفًا كبيرًا، خاصة في نسخة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي تُعد رمزًا للفن المصري والعربي، مؤكدة أنها ستقدم باقة مختارة من الأغاني الطربية التي تعبر عن قيمة الموسيقى العربية الأصيلة.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة كوكبة من النجوم من مختلف الدول العربية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، لما يمثله المهرجان من قيمة فنية وثقافية متجددة على مر السنوات.

