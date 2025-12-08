قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تلتقي شيخ الأزهر لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلالة رومانسية لـ محمد فراج برفقة بسنت شوقي

محمد فراج و بسنت شوقي
محمد فراج و بسنت شوقي
ميرنا محمود

شارك  الفنان محمد  فراج جمهوره صورا برفقة زوجته بسنت شوقي من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام  في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه بموقع إنستجرام .


وتألقت بسنت شوقي   بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية فستان أحمر طويل، مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.


وكان قد رد الفنان محمد فراج على الانتقادات التي وجهت له بسبب شخصية أحمد رامي فى فيلم “الست” الذى من المقرر أن يعرض تجاريا فى 10 ديسمبر الحالي.

وقال محمد فراج في لقاء مع برنامج ET بالعربي : “برومو فيلم الست لما نزل كسر الدنيا الحمد لله .. وحالة الجدل الكبيرة جدًا ده شيء متوقع على فيلم مهم زي ده .. ومنى زكي هي اللي بتعمل شخصية أم كلثوم .. ومروان حامد اللي بيخرج .. وأحمد مراد اللي بيكتب .. فا طبيعي جدًا يكون في حالة ترقب شديدة يعني”.

وأضاف محمد فراج : “أنا بعمل شخصية الشاعر أحمد رامي .. وإحنا بنعمل فيلم فيه حدوتة فيها شخصيات لحم ودم ومشاعر وأحاسيس .. وماينفعش نحصر القيمة الكبيرة أوي دي في إننا نتكلم عن مكياج أحمد رامي .. ونقول هل فراج كان قريب من أحمد رامي ولا ماكنش قريب ؟ .. وعلى فكرة أنا مش مطالب كممثل إني أبقى شبه أحمد رامي بالظبط .. لأن لو كده هاتوا واحد شبه أحمد رامي بجد خلوه هو اللي يمثل الفيلم”.

محمد فراج بسنت شوقي صور بسنت شوقي ومحمد فراج مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

ترشيحاتنا

لسفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

حجازي: الرئيس السيسي خلال لقائه بالمشير خليفة حفتر أكد على أهمية توحيد المؤسسات بالدولة الليبية

غزة

فريق من الصليب الأحمر والقسام يستأنف البحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي.. تفاصيل

حديقتي الأورمان والحيوان

الحكومة تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حديقتي الأورمان والحيوان وتكشف عن موعد التشغيل التجريبي

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد