إطلالة رومانسية لـ محمد فراج برفقة بسنت شوقي

شارك الفنان محمد فراج جمهوره صورا برفقة زوجته بسنت شوقي من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه بموقع إنستجرام .



وتألقت بسنت شوقي بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية فستان أحمر طويل، مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.



وكان قد رد الفنان محمد فراج على الانتقادات التي وجهت له بسبب شخصية أحمد رامي فى فيلم “الست” الذى من المقرر أن يعرض تجاريا فى 10 ديسمبر الحالي.

وقال محمد فراج في لقاء مع برنامج ET بالعربي : “برومو فيلم الست لما نزل كسر الدنيا الحمد لله .. وحالة الجدل الكبيرة جدًا ده شيء متوقع على فيلم مهم زي ده .. ومنى زكي هي اللي بتعمل شخصية أم كلثوم .. ومروان حامد اللي بيخرج .. وأحمد مراد اللي بيكتب .. فا طبيعي جدًا يكون في حالة ترقب شديدة يعني”.

وأضاف محمد فراج : “أنا بعمل شخصية الشاعر أحمد رامي .. وإحنا بنعمل فيلم فيه حدوتة فيها شخصيات لحم ودم ومشاعر وأحاسيس .. وماينفعش نحصر القيمة الكبيرة أوي دي في إننا نتكلم عن مكياج أحمد رامي .. ونقول هل فراج كان قريب من أحمد رامي ولا ماكنش قريب ؟ .. وعلى فكرة أنا مش مطالب كممثل إني أبقى شبه أحمد رامي بالظبط .. لأن لو كده هاتوا واحد شبه أحمد رامي بجد خلوه هو اللي يمثل الفيلم”.