إحالة 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بمصر القديمة للمحاكمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 3 أشخاص للمحاكمة، بتهمة النصب والاحتيال على مالك محل والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مصر القديمة .



تفاصيل القضية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة النصب والاحتيال على مالك محل والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة.





في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من مالك محل مقيم بدائرة القسم، بتضرره من 3 أشخاص لنصبهم واحتيالهم عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه بأسلوب انتحال الصفة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.





وتبين أن المتهمون 3 أشخاص لـ اثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبلغ مالي وطبنجة صوت وجهاز لاسلكي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بارتكابهم واقعتي نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.