شاهد.. بسنت شوقي مع محمد فراج في أحدث ظهور بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

شاركت الفنانة بسنت شوقي أحدث ظهور لها بصحبة زوجها الفنانة محمد فراج، من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام فعاليته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



ونشرت بسنت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورا لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية فستان أحمر طويل، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع زوجها على الريد كاربت.



يذكر ان أثارت الفنانة بسنت شوقي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور وجهت فيه انتقادًا حادًا لبعض مستخدمي جملة “الحمد لله الذي عافانا” على السوشيال ميديا بطريقة اعتبرتها سخرية من الآخرين.

وكتبت بسنت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “شوف يا مؤمن، من دون كل الكومنتات اللي الواحد بيقراها على السوشيال ميديا، أكتر واحدة صعبة بالنسبة لي هي: (الحمد لله الذي عافانا)، وبتبقى بعدها في أغلب الوقت الإيموجي دة".

وتابعت: "ليه بقى؟ عشان يا حبيبي أو يا حبيبتي، انت مش فاهم دينك خالص وجاي تتنطط على خلق الله، انت مش حقيقي بتحمد ربنا، انت بتتريق على الغير، والنبرة بتاعتك ونيتك ريحتهم فايحة.”

وأضافت بسنت شوقي مستشهدة بآيات من القرآن الكريم: “ربنا بيقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ)،

وبيقول كمان: (فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى).”

وأردفت بسنت: “عدم الابتلاء أو القرب من ربنا ده فضل من الله مش مجهود من حضرتك، فملكش تاخد credit عليه.