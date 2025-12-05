قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فوزه كأول مصري بجائزة قرطاج المسرحية.. أحمد أبوزيد: أشعر بسعادة كبيرة
يارب فرج قريب.. أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي
من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
فن وثقافة

بالجلد.. ظهور جريء لبسنت شوقي

بسنت شوقي
بسنت شوقي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت بسنت شوقي بإطلالة جذابة لافتة مرتدية بلوزة باللون الأسود نسقت معها جيبة قصيره جلد، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.


يذكر ان أثارت الفنانة بسنت شوقي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور وجهت فيه انتقادًا حادًا لبعض مستخدمي جملة “الحمد لله الذي عافانا” على السوشيال ميديا بطريقة اعتبرتها سخرية من الآخرين.

وكتبت بسنت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “شوف يا مؤمن، من دون كل الكومنتات اللي الواحد بيقراها على السوشيال ميديا، أكتر واحدة صعبة بالنسبة لي هي: (الحمد لله الذي عافانا)، وبتبقى بعدها في أغلب الوقت الإيموجي دة".

وتابعت: "ليه بقى؟ عشان يا حبيبي أو يا حبيبتي، انت مش فاهم دينك خالص وجاي تتنطط على خلق الله، انت مش حقيقي بتحمد ربنا، انت بتتريق على الغير، والنبرة بتاعتك ونيتك ريحتهم فايحة.”

وأضافت بسنت شوقي مستشهدة بآيات من القرآن الكريم: “ربنا بيقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ)،

وبيقول كمان: (فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى).”

وأردفت بسنت: “عدم الابتلاء أو القرب من ربنا ده فضل من الله مش مجهود من حضرتك، فملكش تاخد credit عليه.

بسنت شوقي

