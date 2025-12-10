حاكم إقليم خيرسون: 3 قتلى جراء قصف أوكراني على مستشفى في المنطقة

أفاد حاكم إقليم خيرسون، بسقوط 3 قتلى جراء قصف أوكراني على مستشفى في المنطقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن أوكرانيا - والتي قال فيها إن موسكو ستفوز حتماً في الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات، وأن كييف ستضطر إلى التنازل عن أراضٍ، تتوافق مع وجهة نظر روسيا.

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "من نواحٍ عديدة، فيما يتعلق بعضوية الناتو، وموضوع الأراضي، وموضوع كيفية خسارة أوكرانيا للأراضي، فإن ذلك يتوافق مع فهمنا"، ووصف بيسكوف تصريحات ترامب في مقابلة حديثة مع مجلة بوليتيكو بأنها "مهمة للغاية".