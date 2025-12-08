قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد
حالة الطقس | 7 محافظات تقع تحت تأثير المطر والبرق والرعد .. تفاصيل
كيف تتحكم في نفسك عند الغضب؟ .. عالم أزهري يوضح
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
فن وثقافة

محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته فريدة.. الجمعة

محمد هنيدي
محمد هنيدي

يستعد الفنان محمد هنيدي للاحتفال بزفاف ابنته فريدة يوم الجمعة المقبل، بعدما احتفل بعقد قرانها قبل أيام. 

عقد قران ابنة محمد هنيدي

في أخر نوفمبر الماضي، احتفل النجم محمد هنيدي مساء اليوم بعقد قران ابنته، في حفل عائلي اقتصر على أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والدفء، حرص خلالها هنيدي على الحفاظ على خصوصية المناسبة وجعلها بعيدة عن الأضواء.

أجواء احتفال عائلية في عقد قران ابنة محمد هنيدي:

وشهد الحفل لحظات مميزة جمعت الفنان محمد هنيدي بأفراد عائلته وأصدقائه، الذين حضروا لتهنئته ومشاركته هذه المناسبة السعيدة. والتقط الحضور صورًا عائلية دافئة جسدت روح الود والمحبة التي غلفت الاحتفال.

ورغم بساطة الحفل، سادته حالة من السعادة، حيث ظهر هنيدي بابتسامته المعتادة وهو يحتفي بابنته في هذه اللحظة الخاصة من حياته.

آخر أعمال محمد هنيدي في رمضان 2025

يُذكر أن آخر ظهور درامي للفنان محمد هنيدي كان خلال موسم رمضان 2025 عبر مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي شارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، وليد فواز، نهى عابدين، ألحان المهدي، خالد أنور، تامر فرج، نهى صالح، إسماعيل فرغلي، علاء مرسي، أشرف زكي، مصطفى الرومي، هناء الشوربجي، جيهان خليل، رضا حامد، محمد رضوان، محمد لطفي، مادلين طبر، ياسر علي ماهر، محمود الشرقاوي، عايدة رياض وآخرون.

المسلسل كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وحقق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.

ومن المتوقع أن يشارك هنيدي في عدة أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء ارتباطاته العائلية.

