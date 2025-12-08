مسابقة بـ 10 آلاف جنيه لكل فائز… أحمد العوضي يشوق جمهوره لمسلسله الرمضاني

كشف الفنان أحمد العوضي عن إطلاق مسابقة جديدة لجمهوره بمناسبة مسلسله المرتقب "علي كلاي" المنتظر عرضه في موسم رمضان 2026،

وكتب العوضي عبر حسابه الشخصي فيس بوك :"سؤال المسابقة رقم 74… 30 فائزًا من الإخوة والأخوات، قيمة الجائزة لكل فائز 10 آلاف جنيه. السؤال هو: ما اسم مسلسلي في رمضان القادم إن شاء الله؟

1- علي كلاي

السحب سيتم على الهواء يوم عيد ميلادي، يوم الجمعة 12 ديسمبر… شاركوا السؤال مع إخواتكم."

ويظهر أحمد العوضي بالمسلسل بشخصية ملاكم يخوض العديد من المعارك ويعيش قصة حب رومانسية طوال أحداث العمل الدرامية.

مسلسل "علي كلاي" يخوض بطولته أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، انتصار، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.