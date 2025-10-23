قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
كريم عاطف

تعود لكزس NX 2026 لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز سيارات الـSUV المدمجة الفاخرة، مقدمة مزيجا من الأناقة اليابانية والتقنيات الذكية في تصميم عصري يعكس شخصية رياضية راقية. 

ومنذ ظهورها الأول عام 2014، حافظت لكزس NX على حضورها كرمز للفخامة المدمجة، وها هي اليوم تقدم جيل جديد أكثر تطور وأناقة.

جاء التصميم الخارجي بخطوط ديناميكية انسيابية مع واجهة أمامية مميزة بشبك ضخم وإطار كرومي أنيق ومصابيح ليد حادة تمنحها مظهر هجومي جذاب، أما الجوانب فجاءت بانسيابية متوازنة مع جنوط ألومنيوم قياس 20 بوصة ومقابض بلون الهيكل، بينما يزين الخلف مصابيح ليد ممتدة تحمل شعار LEXUS بتصميم حديث.

في الداخل، تعكس المقصورة مفهوم “تاكومي” للفخامة اليابانية الهادئة، حيث تندمج الخامات الفاخرة مع التفاصيل الدقيقة لتوفير تجربة قيادة مريحة ومترفة، المقاعد الجلدية المزودة بالتحكم الكهربائي والتبريد، والمكيف ثنائي المناطق، وشاشة وسطية قياس 14 بوصة تدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكيين، تمنح السائق إحساس بالتحكم والراحة.

وتعتمد ‏NX 2026‎‏ على محرك تيربو سعة 2.4 لتر يولد 275 حصان و430 نيوتن ‏متر من العزم، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع كلي ‏للعجلات مع وضعيات قيادة متعددة.‏

تأتي السيارة مزودة بمنظومة أمان متقدمة تشمل 7 وسائد هوائية، نظام مكابح مانع للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوة الكبح، مراقبة النقطة العمياء، تنبيه حركة المرور الخلفية، وكاميرا 360 درجة للفئات الأعلى.

تتوفر NX 2026‎ في السعودية بثلاث فئات:

- فئة NX 350 Elegant بسعر 218,500 ريال

‏- فئة ‏NX 350h Hybrid Excellence بسعر 230,000 ريال

‏- فئة ‏NX 350 Excellence Plus بسعر 261,855 ريال

لكزس NX لكزس NX 2026 لكزس NX 2026 سيارات الـSUV lexus

