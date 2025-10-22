قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء: مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
قادة مصر والاتحاد الأوروبي يختتمون قمتهم الأولى في بروكسل بإعلان مشترك.. تفاصيل
هرتسوج: يجب أن نقدم الأمل للمنطقة من أجل إسرائيل ومن أجل الفلسطينيين الجيران
640 جنيها.. الذهب يصعد من جديد ويقلص من خسائره
علاء عز: أكثر من 300 شركة مصرية وأوروبية تشارك في مشروعات تعاون مشترك
القمة المصرية الأوروبية في بروكسل| بداية مرحلة جديدة من الشراكة.. خبير يعلق
«أبوالعينين»: اتفاقية شرم الشيخ لم تنهِ حربًا فحسب بل تفتح الأبواب أمام تحقيق السلام|فيديو
بأمر ملكي.. الشيخ صالح الفوزان مفتياً عاماً للسعودية
إفلاس.. أسامة كمال: مقال كشف تخلف إثيوبيا عن سداد ديونها السيادية
وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بمئوية مؤسسة "روز اليوسف"
خطوة بخطوة.. كيفية معرفة نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 فور ظهورها
بطولة العالم للمصارعة| ياسر إدريس يشيد بإنجاز مُصارعي مصر: فخورون بجيل يرفع علم الوطن عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري
كريم عاطف

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 

يأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي نتعرف على ‏ أسعار ‏ ‏5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري ‏أقل من 750 الف جنيه:

1 - بروتون ساجا

تحتوي سيارة بروتون ساجا موديل 2026 ، على محرك سعة 1300 سي سي وقوة 95 حصانا، ومتصل بها علبة ‏تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 5.6 ‏لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ‏ سعة خزان وقود سيارة بروتون ساجا موديل 2026 يصل إلي 40 لترا.

تحتوي سيارة بروتون ساجا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 670 ألف جنيه.

2 - نيسان صني

تعتمد على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 أ‏حصنة، ويأتي مرتبطا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي ‏من 5 سرعات.‏

وتتسارع السيارة نيسان صني من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في ‏المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى ‏إلى 178 كم/س.

وتتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

أما عن اسعار السيارة نيسان صنى موديل 2026‏‏‏، فتأتي كالتالي :‏           

‏- فئة ‏Baseline‏ بسعر 690,000 جنيه

‏- فئة‏‎ A/T ‎‏ بسعر 745,000 جنيه     

‏- فئة ‏Super Saloon‏ بسعر 795,000 جنيه       

3 - بى واى دى F3

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة قدرها 108 أحصنة و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تضم بي واي دي F3 موديل 2025 فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS بعدد 2، للمقعد الأمامي والسائق، بالإضافة إلى إنذار مانع السرقة، قفل مركزي للأبواب.

أما عن اسعار السيارة بى واى دى ‏F3‎ موديل 2025‏‏‏، فتأتي كالتالي :‏        

‏- فئة ‏المانيوال‏ بسعر 650,000 جنيه

‏- فئة ‏أتوماتيك‏ بسعر 730,000 جنيه

4 - شيرى أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 في مصر على محرك سعة 1.5 لتر أربع أسطوانات ينتج نحو 114 حصانًا عند 6,150 دورة في الدقيقة وعزم دوران حوالي 141 نيوتن·متر عند 3,800 دورة. 

تتوفر في السوق فئات تحمِل ناقل حركة يدويا 5 سرعات وفئات أخرى بناقل CVT أوتوماتيك، ما يجعل الأداء اليومي ملائمًا للقيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة الخفيفة. 

تبلغ سعة صندوق الأمتعة نحو 430 لترًا، وهي سعة عملية لمهام الأسرة اليومية والرحلات الصغيرة. 

أما عن اسعار السيارة شيرى اريزو 5‏ موديل 2025‏‏‏، فتأتي كالتالي:‏           ‏‏- فئة ‏ بيز لاين‏ بسعر 655,000 جنيه

‏فئة‏ BASELINE Leather‎‏ بسعر ‏705,000 ‏جنيه

‏- فئة HIGHLINE ‎‏ بسعر ‏735,000 ‏جنيه

5 - جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.

أما عن معدلات التسارع، فيمكن للسيارة جاك S2 الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.5 لتر لكل 100 كم.

تباع سيارة جاك ‏S2‎ موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة ‏واحة سعرها 740 ألف جنيه.‏

سوق السيارات الجديدة أسعار السيارات سيارات اقتصادية بروتون ساجا نيسان صني بى واى دى F3 شيرى أريزو 5 جاك S2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر: مشروعات تحلية المياه الجديدة ستقضي على أزمة العجز وتدعم التوسّع السياحي والاستثماري

محافظ البحر الاحمر

محافظ البحر الأحمر: 70 جزيرة طبيعية تمثل ثروة قومية تنتظر الاستثمار الواعي

انهيار منزل بملوي

بالأسماء.. وفاة صغير وإصابة 5 آخرين في انهيار منزل بإحدى قرى ملوي بالمنيا

بالصور

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد