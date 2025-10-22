أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

يأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي نتعرف على ‏ أسعار ‏ ‏5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري ‏أقل من 750 الف جنيه:

1 - بروتون ساجا

تحتوي سيارة بروتون ساجا موديل 2026 ، على محرك سعة 1300 سي سي وقوة 95 حصانا، ومتصل بها علبة ‏تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 5.6 ‏لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ‏ سعة خزان وقود سيارة بروتون ساجا موديل 2026 يصل إلي 40 لترا.

تحتوي سيارة بروتون ساجا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 670 ألف جنيه.

2 - نيسان صني

تعتمد على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 أ‏حصنة، ويأتي مرتبطا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي ‏من 5 سرعات.‏

وتتسارع السيارة نيسان صني من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في ‏المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى ‏إلى 178 كم/س.

وتتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

أما عن اسعار السيارة نيسان صنى موديل 2026‏‏‏، فتأتي كالتالي :‏

‏- فئة ‏Baseline‏ بسعر 690,000 جنيه

‏- فئة‏‎ A/T ‎‏ بسعر 745,000 جنيه

‏- فئة ‏Super Saloon‏ بسعر 795,000 جنيه

3 - بى واى دى F3

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة قدرها 108 أحصنة و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تضم بي واي دي F3 موديل 2025 فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS بعدد 2، للمقعد الأمامي والسائق، بالإضافة إلى إنذار مانع السرقة، قفل مركزي للأبواب.

أما عن اسعار السيارة بى واى دى ‏F3‎ موديل 2025‏‏‏، فتأتي كالتالي :‏

‏- فئة ‏المانيوال‏ بسعر 650,000 جنيه

‏- فئة ‏أتوماتيك‏ بسعر 730,000 جنيه

4 - شيرى أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 في مصر على محرك سعة 1.5 لتر أربع أسطوانات ينتج نحو 114 حصانًا عند 6,150 دورة في الدقيقة وعزم دوران حوالي 141 نيوتن·متر عند 3,800 دورة.

تتوفر في السوق فئات تحمِل ناقل حركة يدويا 5 سرعات وفئات أخرى بناقل CVT أوتوماتيك، ما يجعل الأداء اليومي ملائمًا للقيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة الخفيفة.

تبلغ سعة صندوق الأمتعة نحو 430 لترًا، وهي سعة عملية لمهام الأسرة اليومية والرحلات الصغيرة.

أما عن اسعار السيارة شيرى اريزو 5‏ موديل 2025‏‏‏، فتأتي كالتالي:‏ ‏‏- فئة ‏ بيز لاين‏ بسعر 655,000 جنيه

‏فئة‏ BASELINE Leather‎‏ بسعر ‏705,000 ‏جنيه

‏- فئة HIGHLINE ‎‏ بسعر ‏735,000 ‏جنيه

5 - جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.

أما عن معدلات التسارع، فيمكن للسيارة جاك S2 الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.5 لتر لكل 100 كم.

تباع سيارة جاك ‏S2‎ موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة ‏واحة سعرها 740 ألف جنيه.‏