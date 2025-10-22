انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

شهد أحد مالكي سيارات تسلا الكهربائية حادثا خطيرا بعد انفجار شاحن أثناء محاولة توصيله بسيارته، باستخدام محول كهربائي غير معتمد.

ووفقا للتقارير، وقع الانفجار بمجرد توصيل الشاحن بالمحول، ما أدى إلى اندلاع كرة نارية مفاجئة، كادت أن تصيب المالك الذي كان على بعد أمتار قليلة من نقطة التوصيل.

وقع الحادث في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، ورصدته كاميرات المراقبة، حيث أظهرت اللقطات لحظة الانفجار وسقوط المالك على الأرض من شدة الصدمة، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة للمالك، فيما لحقت بالسيارة أضرار ناتجة عن الحريق.

وأظهرت التحقيقات أن سبب الانفجار يعود إلى وجود خلل في كل من المحول والشاحن، حيث تبين أن المحول لم يكن معتمد رسمي للاستخدام في كندا، كما أن الشاحن أرسل جهد كهربائي غير طبيعي، ما تسبب في انهيار المحول وانفجاره إلى عدة أجزاء.

ورغم أن المالك أكد استخدامه لهذا النظام لمدة عامين دون مشاكل تذكر، فإن الحادث سلط الضوء على أهمية استخدام معدات شحن معتمدة تتوافق مع المعايير الفنية المحلية، لتجنب مخاطر مماثلة في المستقبل.