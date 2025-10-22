فلسطين تفوز في انتخابات الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة

فازت فلسطين في انتخابات الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN، التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة دولية واسعة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وحظي المدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، ورئيس اللجنة الوطنية للاتحاد في فلسطين، سيمون عوض، بمقعد مستشار إقليمي عن منطقة غرب آسيا في الاتحاد الدولي.

ويعد الاتحاد العالمي، الذي تأسس عام 1948، أكبر شبكة بيئية وأكثرها تنوعًا في العالم، ويستفيد من معارف وموارد وخبرات أكثر من 1400 منظمة عضو و17 ألف خبير، ويعتبر المرجع في وضع العالم الطبيعي والتدابير اللازمة لحمايته.

وينشط الاتحاد في 160 دولة، بدءًا من البحث والتحليل وحتى المشاريع المؤثرة وإعلام السياسات، ويجمع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مع شبكة عالمية من الخبراء، كما أصدر تقارير ومعايير وإرشادات وأدوات موثوقة لأكثر من 7 عقود.

ويعتبر الاتحاد مرجعًا موثوقًا لأفضل الممارسات والأدوات والمعايير الدولية، ويوفر مساحة محايدة، تُمكّن الحكومات والمنظمات غير الحكومية والعلماء والشركات والمجتمعات المحلية ومنظمات الشعوب الأصلية وغيرها من العمل معًا على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشارك في المؤتمر أكثر من 10 آلاف خبير وممثل، بينهم 1400 عضو في الاتحاد، ناقشوا أكثر من 200 مقترح وصوتوا عليها، إلى جانب إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الريادية في قضايا حماية البيئة والتنوع الحيوي، بجوار عشرات الجلسات العلمية الورش المتخصصة، وتوقيع شراكات إستراتيجية مع منظمات دولية، بما يعزز التعاون العالمي، وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة بحلول عام 2030.

وضم وفد فلسطين المستشار السابق في الاتحاد أيمن الرابي، والمدير العام لمركز أبحاث الأراضي، محمد حساسنة، والباحثة في مركز أبحاث التنوع الحيوي والبيئة (بيرك)، ومدير جمعية الحياة البرية، عماد الأطرش، إضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لفلسطين، سيمون عوض.

وشهدت فعاليات المؤتمر مناقشات لأبرز القضايا البيئية العالمية، كما استعرض أحدث الحلول والمبادرات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.

وقال عوض، إن رؤيته التي سيسعى إلى تكريسها في الاتحاد تتلخص في شعار أطلقته قبل 40 عامًا، وهو "حماية البيئة والطبيعة مسؤولية فردية وجماعية".