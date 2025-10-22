قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فانس: إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فرصة لإحلال السلام في المنطقة

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
أ ش أ

 أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن إنجاز اتفاق السلام بشأن غزة ووقف إطلاق النار فرصة جيدة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.


وقال دي فانس، في كلمة -خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء- : "نعيش أياما مصيرية ويسعدنا المشاركة فى اتفاق السلام بغزة وأمامنا مهمة صعبة لتحسين الحياة لسكان قطاع غزة، وهذا ليس أمرا سهلا ولكن يجب أن نلتزم جميعا بهذا الاتفاق".

وأضاف أن "تنفيذ اتفاق السلام يتطلب عملا حثيثا، ويعمل حلفاؤنا بشكل كبير للحرص على إتمام وقف إطلاق النار فى المنطقة، وهذا ليس سهلا، ولكننى متفائل لضمان استمرارية الاتفاق وإحلال السلام فى الشرق الأوسط ".

وأشار إلى أنه أجري خلال الساعات الماضية محادثات كبيرة مع الحكومة الإسرائيلية بخصوص كيفية التقدم بهذا الاتفاق، والخطوات القادمة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل عملها.

وتابع : "لا نريد أن تكون إسرائيل دولة متحكم بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فإسرائيل تؤدي دورا جيدا مع شركائها وحلفائها في المنطقة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالشرق الأوسط، ونهتم للتغيرات ولما يحدث فى المنطقة خاصة بما قمنا به في إطار اتفاق غزة"، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود فى هذا الإطار وحث الجميع على التدخل فى هذه المسألة والمشاركة سويا.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تقوم بخلق بنية تحتية لهذا الاتفاق الذي لم يكن موجودا منذ أسبوع، وأحرزت جهودا كبيرة على مدار الأسبوع الماضي، ولا يزال هناك العديد من الأمور التي يجب تحقيقها، وإن قمنا بالالتزام بهذه الخطة، فربما سيعطي النسق المناسب فرصة للعالم بأسره أن يفكر فى إمكانية إيجاد حلول للمسائل العالقة. 

وقال دي فانس : "نعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى، كما أننا تمكنا من عزلها ونجحنا في إعادة المحتجزين، ونعمل على نزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة".

من جانبه، أشاد نتنياهو بـ"الشراكة" التي وصفها بـ"الهامة" مع واشنطن لانها تصب في مصلحة إسرائيل من خلال بسط الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وردا على سؤال حول تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق غزة، أكد نتنياهو التزام إسرائيل بتنفيذ جميع أهداف ومساعي اتفاق غزة، كاشفا عن إجراء مباحثات مع واشنطن لتطبيق المراحل المقبلة من خطة الرئيس ترامب بشأن غزة. 

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اتفاق السلام بشأن غزة وقف إطلاق النار إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
استهلاك البنزين
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
أضرار خل التفاح
