مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف



أعلن مطار الخرطوم الدولي هبوط قبل قليل طائرة تابعة لشركة بدر للطيران معلنة بذلك عودة النشاط الجوي من العاصمة بعد إغلاق دام عامين ونصف العام.

.

وقال مطار الخرطوم الدولي في بيان له : استئناف الرحلات يمثل خطوة مهمة في مسار تعافي قطاع الطيران السوداني تمهيدا لعودة الحركة الجوية تدريجيا خلال المرحلة المقبلة.



وكان مطار الخرطوم تعرض لهجمات بطائرات مسيرة أمس الثلاثاء وصباح اليوم حيث جرى استهداف المطار الواقع في وسط العاصمة السودانية مع بداية الحرب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، مما تسبب في أضرار جسيمة لمبانيه وتوقف الرحلات الجوية على الفور".

وبعد استعادت الجيش السوداني السيطرة على الخرطوم في وقت سابق من هذا العام، جاء ترميم المطار وإعادة تشغيله على رأس أولويات الحكومة التي يقودها الجيش بهدف الإشارة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

