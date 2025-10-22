مناورة إسرائيلية قرب حدود سوريا ولبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذه مناورة على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان تحاكي سيناريوهات دفاعية وهجومية.

وقال: "تم هذا الأسبوع تنفيذ مناورة للفرقة 91، لغرض التدرب على الجاهزية والكفاءة، وتدريب قوات على سيناريوهات مختلفة"، و ذلك خلال بيان له.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنها "أول مناورة كاملة على مستوى الفرقة بعد عامين من القتال".

وأضاف الجيش أن رئيس أركانه إيال زامير أجرى، الثلاثاء، زيارة تفقدية للمناورة.

وتابع: "يتم تنفيذ المناورة التي بدأت (الاثنين وتختتم غداً الخميس) هذا الأسبوع لمواصلة تحسين جاهزية الجيش للحرب في الجبهات كافة".

وأضاف: "تم التدريب في المناورة على سيناريوهات مختلفة منها دفاعية ومنها هجومية، كما اختُبرت جاهزية الفرقة وكفاءتها".