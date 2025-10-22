بث مباشر.. الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي علي هامش القمة المصرية الأوروبية ببروكسل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي علي هامش القمة المصرية الأوروبية ببروكسل.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعاديته بتواجده في بروكسل ومشاركته في حفل ختام الحدث الإقتصادي الهام، وهي القمة المصرية الأوروبية، والتي تمثل مرحلة جديدة في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات “القمة المصرية الأوروبية”، أنه أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث واثراء نقاشات هامة في جوانبه المتعددة، والتي تؤكد أهمية ثقل المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الشريك الأول والتحاري لمصر.