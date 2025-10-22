قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس معهد الشرق الألماني: أوروبا تنظر إلى مصر كشريك رئيسي في دعم الاستقرار

محمود محسن

قال السفير أندرياس رينيك رئيس معهد الشرق الألماني، إنّ القمة المصرية الأوروبية تمثل حدثًا بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها تنعقد في لحظة تاريخية مختلفة تشهد أزمة كارثية في قطاع غزة تحولت إلى حرب مروعة راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية مونايا طليبة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في جهود احتواء الأزمة والتعامل مع تداعياتها الإنسانية والسياسية، وهو ما يجعلها شريكًا لا غنى عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الدقيقة.

وتابع، أنّ من أبرز التحديات التي تواجه كلًّا من مصر ودول الاتحاد الأوروبي التحديات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمر بلحظة حاسمة ستحدد مستقبل الدولة الفلسطينية وموقعها في النظام الإقليمي.

وأردف، أن أوروبا تنظر إلى مصر كشريك رئيسي في دعم الاستقرار والعمل من أجل حل سياسي عادل، لافتًا إلى أن هذه القمة تتيح فرصة لاكتشاف آفاق جديدة من التعاون تتجاوز ما تم تحقيقه في السابق.

وأكد، أن هناك توافقًا سياسيًا واضحًا بين الجانبين المصري والأوروبي بشأن الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، موضحًا أن الطرفين يشتركان في قناعة راسخة بضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يثمّن الدور المصري في تحقيق التوازن الإقليمي وفي دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب، معتبرًا أن هذه القمة تمثل فرصة لتعزيز هذا التفاهم وتطوير التعاون المشترك على مختلف المستويات.
 

السفير أندرياس رينيك الشرق الألماني القمة المصرية الأوروبية قطاع غزة مصر

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

