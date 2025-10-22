قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: تصريحات الرئيس السيسي في بروكسل أكدت دور مصر في حماية أمن أوروبا

هاني عبد السميع
هاني عبد السميع

ثمن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، موضحًا أن هذا اللقاء رفيع المستوى يعكس عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالاعتراف الأوروبي الصريح والواضح بالدور المصري المحوري في قضايا الأمن الإقليمي والاستقرار.

وقال "عبد السميع"، في بيان، إن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز التنسيق السياسي والأمني، وتوضيحه لدور مصر الفاعل في منع الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016 رغم استضافة مصر لنحو 10 ملايين نازح، يُمثل رسالة قوية حول الجهود المصرية المخلصة لخدمة أمن المنطقة وأوروبا على حد سواء، كما أن استعراض الجهود المصرية المتزنة في تسوية الأزمات، خصوصًا الدور المحوري في اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، يؤكد مكانة مصر كلاعب رئيسي وموثوق في المنطقة، مشيرًا إلى أن إشادة السيدة كايا كالاس بالدور المصري الحيوي في وقف إطلاق النار في غزة والسودان، وتقديرها الجوهري لجهود مصر في ملف الهجرة، هو شهادة دولية على نجاح النهج المصري الحكيم.

وأوضح أن الأمن الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط أصبح مرتبطًا بشكل وثيق، وأن مصر تُمثل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار، مشيرًا إلى أن الدور المصري في غزة، والتطلع لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق وإعادة الإعمار، يضع مصر في موقع قيادي في جهود ما بعد الصراع، ويؤكد على ضرورة الدعم الأوروبي الفاعل للمؤتمر الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر.

ولفت إلى أن إشارة الرئيس السيسي إلى أن مصر تلتزم بسياسة متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بعيدًا عن المصالح الضيقة وأن السنوات العشر الماضية أثبتت نجاح النهج المصري، هو تذكير استراتيجي بأهمية الاعتماد على السياسات المستقرة والمسؤولة في منطقة مضطربة.

وأكد أن هذا اللقاء يعكس تنسيقًا استراتيجيًا متناميًا بين القاهرة وبروكسل، حيث تدرك أوروبا أن استقرارها مرهون باستقرار المنطقة، وأن الشراكة مع مصر هي مفتاح رئيسي لهذا الهدف.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

حادث سيارة تسلا

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

السيارات الفاخرة

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

بالصور

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

