حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن المتحف المصري الكبير سيشهد حضورًا متميزًا من القيادات البلجيكية خلال حفل افتتاحه المرتقب، مشيرًا إلى أن العالم أجمع سيكون على موعد مع حدث ثقافي استثنائي يُعد الأضخم في تاريخ مصر والعالم.

وأوضح عبد العاطي، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القيادة السياسية المصرية تتعامل برشادة وحكمة في إدارة الملفات الإقليمية، بما يعزز مكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة.

وأضاف أن مصر رحبت بخطة الرئيس الأمريكي الخاصة بقطاع غزة، والتي تتضمن نشر قوة استقرار دولية داخل القطاع، مشددًا على أهمية الإسراع في تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن لضمان تحقيق الاستقرار والأمن.

كما كشف وزير الخارجية أن الاتحاد الأوروبي طلب المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، المقرر عقده في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، في إطار الجهود الدولية الداعمة لإعادة إعمار القطاع وتعزيز الاستقرار الإقليمي.



