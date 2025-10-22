بدر عبد العاطي: القمة المصرية الأوروبية تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بينهم

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي يتشرف بتواجد الرئيس السيسي في العاصمة البلجيكية، في أول قمة من نوعها في تاريخ العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة الرئيس السيسي شديدة الأهمية وتعكس المستوى الرفيع والعلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، متابعا: سيكون هناك مجموعة مهمة من الفاعليات للرئيس السيسي على هامش زيارته.



واسترسل: لدينا مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يحضره المئات من الشركات الأوروبية مع نظيرتها المصرية، فهو يستهدف تشجيع وحشد الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر واغتنام الفرص.

وأوضح أن قيادة الاتحاد الأوروبي ستستضيف عشاء عمل على شرف تواجد الرئيس السيسي، بحضور ,21 رئيس دولة وحكومة من أوروبا والحميع سيتواجد في العشاء.



