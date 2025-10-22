أحمد موسى: الاتحاد الأوروبي يعد شريكا تجاريا واستراتيجيا مهما لمصر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصل مساء اليوم إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وذلك في إطار مشاركته بالقمة المصرية الأوروبية.



وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي عقد لقاءً مهمًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.



وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا تجاريًا واستراتيجيًا مهمًا لمصر، مؤكدًا وجود مصالح متبادلة في المجالات السياسية والاقتصادية بين القاهرة والعواصم الأوروبية.



وشدد على أن زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل تأتي في إطار علاقات الشراكة والتعاون المتكافئ، موضحًا أن مصر لا تسعى لطلب دعم، وإنما لتعزيز الشراكة القائمة مع أوروبا، التي تمتلك استثمارات كبيرة داخل السوق المصرية.



