الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل

دعت شخصيات يهودية بارزة من جميع أنحاء العالم، الأمم المتحدة وقادة العالم، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما يصفونه بأعمال "معدومة الضمير" ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في غزة.

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم /الأربعاء/، أن 460 شخصا، من بينهم مسؤولون سابقون وحائزون على جائزة الأوسكار ومؤلفون ومثقفون، وقعوا على رسالة مفتوحة تطالب بمساءلة إسرائيل عن سلوكها في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

ويحث الموقعون قادة العالم على دعم أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتجنب التواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من خلال وقف نقل الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف على إسرائيل، فضلا عن ضمان تقديم المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة، ورفض الادعاءات الكاذبة بمعاداة السامية ضد أولئك الذين يدافعون عن السلام والعدالة.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع حكما جديدا يوضح التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة، عقب صدور رأيها الاستشاري غير الملزم الصادر في يوليو من عام 2024 والذي أعلنت فيه أن الاحتلال غير قانوني.

