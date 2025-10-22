بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور

انطلقت منذ قليل احتفالية مؤسسة روزاليوسف بمئوية المجلة، التي صدر العدد الأول لها 25 أكتوبر 1925، بالسلام الوطني وذلك بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والسياسيين وكبار الكتاب وقيادات الهيئات الإعلامية وعدد من رؤساء التحرير .

احتفالية روز اليوسف

وحضر من الوزراء محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والشيوخ والاتصال السياسي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي والإعلامي مصطفى بكري.

كما حضرت هبة صادق رئيس مجلس إدارة روز اليوسف، وأحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة وموقع روز اليوسف، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير جريدة روز اليوسف الورقية، ورؤساء تحرير إصدارات روز اليوسف السابقين.

الوطنية للصحافة

كما حضر المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام السابق، وعبد المحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعدد من رؤساء تحرير ورؤساء مجالس الإدارات بالصحف القومية.

يذكر أن مجلة روزاليوسف توثق تاريخ المجلة الحافل بالمعارك الصحفية، والتحقيقات الميدانية، والحوارات الكبرى، والرسائل النادرة، إلى جانب التغطيات الفنية والثقافية والسياسية التي شكّلت جزءًا من ذاكرة الصحافة المصرية والعربية.