ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا خلال نهاية التعاملات المسائية داخل محلات الصاغة، بعد موجة من الاستقرار التي استمرت عدة أيام.

جاء الارتفاع في مختلف الأعيرة الذهبية نتيجة تحركات محدودة في أسعار الأوقية عالميًا، بالتزامن مع زيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر بوصفه ملاذًا آمنًا للاستثمار.

وسجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 6320 جنيهًا للبيع و6262.75 جنيهًا للشراء، بحسب آخر تحديث صادر عن شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم

يُعد عيار 24 من أكثر الأعيرة نقاءً، ويُطلق عليه “الذهب الخالص”، وقد ارتفع سعره في نهاية تعاملات الأربعاء ليصل إلى 6320 جنيهًا للبيع و6262.75 جنيهًا للشراء، مواصلًا صعوده الطفيف المتدرج مع بداية الأسبوع الجاري.

ويُقبل المستثمرون على شراء هذا العيار باعتباره معيارًا رئيسيًا لتقييم باقي الأعيرة، إلى جانب ارتباطه المباشر بسعر الأوقية في الأسواق العالمية.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 في ختام تعاملات اليوم نحو 5793.25 جنيهًا للبيع و5741 جنيهًا للشراء، ليواصل بذلك ارتفاعه تماشيًا مع حركة السوق العالمية، خاصة بعد ارتفاع سعر الأوقية بأكثر من 3 دولارات في تداولات بورصة لندن للمعادن الثمينة.

ويُعتبر عيار 22 من الأعيرة المنتشرة في محافظات الوجه البحري والصعيد، نظرًا لتوازنه بين النقاء والسعر المناسب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

واصل الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المصريين، ارتفاعه ليسجل 5530 جنيهًا للبيع و5480 جنيهًا للشراء في نهاية تعاملات الأربعاء، وهو العيار الذي يهم غالبية المقبلين على الزواج.

ويُعد هذا العيار الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، إذ يمثل أكثر من 60% من حجم المبيعات اليومية للذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات الأربعاء داخل الأسواق المصرية إلى 4740 جنيهًا للبيع و4697.25 جنيهًا للشراء، مدعومًا بزيادة الطلب من فئة الشباب الراغبين في اقتناء مشغولات ذهبية بأسعار مناسبة.

ويُعتبر هذا العيار من الخيارات المفضلة في المحافظات السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ، حيث يتميز بتصميماته الخفيفة وسهولة تصنيعه.

سعر الذهب عيار 14 وعيار 12 وعيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3686.75 جنيهًا للبيع و3653.25 جنيهًا للشراء، بينما استقر عيار 12 عند 3160 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء دون تغيير في الفارق السعري بين البيع والشراء.

كما سجل عيار 9 — وهو الأقل نقاءً بين الأعيرة المتداولة — نحو 2370 جنيهًا للبيع و2348.5 جنيهًا للشراء، ويُستخدم عادة في المشغولات البسيطة أو الهدايا التذكارية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجّل الجنيه الذهب في نهاية تعاملات الأربعاء سعر 44240 جنيهًا للبيع و43840 جنيهًا للشراء، محافظًا على موقعه كأحد أبرز وسائل الاستثمار في الذهب داخل السوق المحلية.

ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من الخيارات الأكثر أمانًا للمستثمرين مقارنة بالمشغولات التي تتأثر بالمصنعية والدمغة.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب في مصر اليوم 4074.79 دولارًا للبيع و4074.42 دولارًا للشراء، في ظل تذبذب محدود في الأسواق الدولية مع ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي حول معدلات الفائدة والتضخم.

ويُعد سعر الأوقية من العوامل الأساسية التي تحدد اتجاه أسعار الذهب محليًا، نظرًا لارتباط السوق المصرية بشكل مباشر بالأسواق العالمية.

أسباب ارتفاع الذهب في السوق المحلية

يرجع ارتفاع سعر الذهب اليوم إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة الطلب المحلي تزامنًا مع موسم المناسبات الاجتماعية، وارتفاع أسعار الأوقية عالميًا بسبب تراجع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق.

كما ساهمت تقلبات أسعار العملات الأجنبية في دعم حركة الذهب كملاذ آمن للاستثمار، وسط حالة من الحذر في أسواق الأسهم العالمية.

توقعات الخبراء بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أسواق المال استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الأسبوعين المقبلين، مع احتمالية تسجيل ارتفاعات طفيفة في حال استمرار ضعف الدولار عالميًا.

كما يشير محللو السوق إلى أن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا على المدى المتوسط، خاصة في ظل تزايد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

ويُظهر ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 استمرار ارتباط السوق المحلية بالتقلبات العالمية، مع بقاء المعدن الأصفر الخيار الآمن الأول للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن حفظ القيمة من تغيرات الأسعار.