بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث

ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. أحدث تحديث
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. أحدث تحديث
عبد الفتاح تركي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا خلال نهاية التعاملات المسائية داخل محلات الصاغة، بعد موجة من الاستقرار التي استمرت عدة أيام. 

جاء الارتفاع في مختلف الأعيرة الذهبية نتيجة تحركات محدودة في أسعار الأوقية عالميًا، بالتزامن مع زيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر بوصفه ملاذًا آمنًا للاستثمار.

وسجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 6320 جنيهًا للبيع و6262.75 جنيهًا للشراء، بحسب آخر تحديث صادر عن شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم

يُعد عيار 24 من أكثر الأعيرة نقاءً، ويُطلق عليه “الذهب الخالص”، وقد ارتفع سعره في نهاية تعاملات الأربعاء ليصل إلى 6320 جنيهًا للبيع و6262.75 جنيهًا للشراء، مواصلًا صعوده الطفيف المتدرج مع بداية الأسبوع الجاري.

ويُقبل المستثمرون على شراء هذا العيار باعتباره معيارًا رئيسيًا لتقييم باقي الأعيرة، إلى جانب ارتباطه المباشر بسعر الأوقية في الأسواق العالمية.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 في ختام تعاملات اليوم نحو 5793.25 جنيهًا للبيع و5741 جنيهًا للشراء، ليواصل بذلك ارتفاعه تماشيًا مع حركة السوق العالمية، خاصة بعد ارتفاع سعر الأوقية بأكثر من 3 دولارات في تداولات بورصة لندن للمعادن الثمينة.

ويُعتبر عيار 22 من الأعيرة المنتشرة في محافظات الوجه البحري والصعيد، نظرًا لتوازنه بين النقاء والسعر المناسب.

انخفاض أسعار الذهب بعد وقف إطلاق النار في غزة مع بقائها فوق مستوى 4000 دولار للأوقية

سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

واصل الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المصريين، ارتفاعه ليسجل 5530 جنيهًا للبيع و5480 جنيهًا للشراء في نهاية تعاملات الأربعاء، وهو العيار الذي يهم غالبية المقبلين على الزواج.

ويُعد هذا العيار الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، إذ يمثل أكثر من 60% من حجم المبيعات اليومية للذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات الأربعاء داخل الأسواق المصرية إلى 4740 جنيهًا للبيع و4697.25 جنيهًا للشراء، مدعومًا بزيادة الطلب من فئة الشباب الراغبين في اقتناء مشغولات ذهبية بأسعار مناسبة.

ويُعتبر هذا العيار من الخيارات المفضلة في المحافظات السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ، حيث يتميز بتصميماته الخفيفة وسهولة تصنيعه.

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

سعر الذهب عيار 14 وعيار 12 وعيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3686.75 جنيهًا للبيع و3653.25 جنيهًا للشراء، بينما استقر عيار 12 عند 3160 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء دون تغيير في الفارق السعري بين البيع والشراء.

كما سجل عيار 9 — وهو الأقل نقاءً بين الأعيرة المتداولة — نحو 2370 جنيهًا للبيع و2348.5 جنيهًا للشراء، ويُستخدم عادة في المشغولات البسيطة أو الهدايا التذكارية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجّل الجنيه الذهب في نهاية تعاملات الأربعاء سعر 44240 جنيهًا للبيع و43840 جنيهًا للشراء، محافظًا على موقعه كأحد أبرز وسائل الاستثمار في الذهب داخل السوق المحلية.

ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من الخيارات الأكثر أمانًا للمستثمرين مقارنة بالمشغولات التي تتأثر بالمصنعية والدمغة.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب في مصر اليوم 4074.79 دولارًا للبيع و4074.42 دولارًا للشراء، في ظل تذبذب محدود في الأسواق الدولية مع ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي حول معدلات الفائدة والتضخم.

ويُعد سعر الأوقية من العوامل الأساسية التي تحدد اتجاه أسعار الذهب محليًا، نظرًا لارتباط السوق المصرية بشكل مباشر بالأسواق العالمية.

أسباب ارتفاع الذهب في السوق المحلية

يرجع ارتفاع سعر الذهب اليوم إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة الطلب المحلي تزامنًا مع موسم المناسبات الاجتماعية، وارتفاع أسعار الأوقية عالميًا بسبب تراجع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق.

كما ساهمت تقلبات أسعار العملات الأجنبية في دعم حركة الذهب كملاذ آمن للاستثمار، وسط حالة من الحذر في أسواق الأسهم العالمية.

أسعار الذهب

توقعات الخبراء بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أسواق المال استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الأسبوعين المقبلين، مع احتمالية تسجيل ارتفاعات طفيفة في حال استمرار ضعف الدولار عالميًا.

كما يشير محللو السوق إلى أن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا على المدى المتوسط، خاصة في ظل تزايد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

ويُظهر ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 استمرار ارتباط السوق المحلية بالتقلبات العالمية، مع بقاء المعدن الأصفر الخيار الآمن الأول للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن حفظ القيمة من تغيرات الأسعار. 

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب الآن سعر الذهب في مصر عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر الأوقية اليوم ارتفاع الذهب اليوم سعر الذهب في محلات الصاغة سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب الأربعاء 22 أكتوبر 2025 الذهب في مصر الآن

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

