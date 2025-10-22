موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا

أشاد الإعلامي أحمد موسى بحفاوة استقبال المصريين في الخارج للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى بلجيكا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أن الجالية المصرية قدّمت مشهدًا وطنيًا يعكس عمق الانتماء وحب الوطن.



وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المصريين في الخارج يثبتون دائما دعمهم لوطنهم في كل المواقف، مشيرا إلى أن ما حدث في بلجيكا يمثل ملحمة مصرية من الوطنية والفخر والانتماء.



وأكد الإعلامي أن الجالية المصرية قدمت نموذجًا مشرفا في التنظيم والحضور، ما يعكس وعي المصريين في الخارج بدورهم في دعم الدولة ومساندة قيادتها السياسية.



