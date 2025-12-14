عبد العاطي: التطور الشامل لبيئة الأعمال في مصر يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأوروبي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمراراً للقاءات وزير الخارجية على هامش منتدى صير بني ياس، مع كل من "زافيير بيتل" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورج، و "بايبا برازي" وزيرة خارجية لاتفيا فى لقاء جانبى مساء السبت ١٣ ديسمبر.

أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع كلا البلدين، خاصة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ضوء التطور الشامل الذي تشهده بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما شدد على أهمية دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما عقب انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل في ٢٢ أكتوبر.

كما تم تبادل الرؤى حول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإيجاد الأفق السياسي اللازم لتجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.