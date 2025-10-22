الرئيس السيسي يصل مقر الاتحاد الأوروبي استعدادا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر الاتحاد الأوروبي استعدادا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتواجده في بروكسل ومشاركته في حفل ختام الحدث الإقتصادي الهام، وهي القمة المصرية الأوروبية، والتي تمثل مرحلة جديدة في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات “القمة المصرية الأوروبية”، : أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث وإثراء نقاشات هامة في جوانبه المتعددة، والتي تؤكد أهمية ثقل المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر.