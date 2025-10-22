قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدل الدولية تقضي بإلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين
سياسات ترامب ضد طاقة الرياح البحرية تضرب صناعة بناء السفن والموانئ الأمريكية
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
توك شو

الرئيس السيسي يصل مقر الاتحاد الأوروبي استعدادا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى

الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة المصرية الأوروبية
الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة المصرية الأوروبية
محمود محسن

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر الاتحاد الأوروبي استعدادا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتواجده في بروكسل ومشاركته في حفل ختام الحدث الإقتصادي الهام، وهي القمة المصرية الأوروبية، والتي تمثل مرحلة جديدة في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات “القمة المصرية الأوروبية”، : أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث وإثراء نقاشات هامة في جوانبه المتعددة، والتي تؤكد أهمية ثقل المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي بروكسل القمة المصرية الأوروبية مصر

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

