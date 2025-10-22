أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

أثار مقطع مصور ضجة واسعة بعد العثور على مجموعة من السيارات الفاخرة مخبأة داخل فندق مهجور منذ سنوات، حيث وجدت موديلات نادرة من رولز رويس وبنتلي ولامبورجيني مغطاة بطبقات من الغبار، في مشهد أشبه بكنز منسي.



وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

يبحث الكثير من السائقين عن طرق لتقليل استهلاك الوقود مع ارتفاع الأسعار، وأبرز النصائح تتضمن القيادة الهادئة، وضبط ضغط الإطارات، وتجنب التسارع المفاجئ أو ترك السيارة تعمل دون داعٍ.



ستيلانتس أمام القضاء بسبب نظامها المضاد للصوص.. يتسبب في سرقة السيارات

تواجه شركة ستيلانتس دعوى قضائية جماعية بعد اتهامها بتطوير نظام أمني يفترض أنه يمنع سرقة السيارات، لكنه تسبب فعليًا في تعطيل أجهزة الإنذار وسهّل عمليات السرقة.



آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية

أعلنت جنرال موتورز وقف إنتاج شاحنتها الكهربائية الجديدة بشكل مفاجئ، مما وضع آلاف العمال في مأزق، خاصة بعد تراجع الطلب وتزايد تكاليف الإنتاج.



لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

قدّمت كيا فكرة مبتكرة لأصحاب السيارات الكهربائية بإطلاق معطر جو جديد يحاكي رائحة البنزين، في محاولة لربط المستخدمين بذكريات قيادة السيارات التقليدية.



فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

كشفت السلطات الأسترالية عن فضيحة مدوية بعد العثور على مخازن سرية تابعة لشركة سيارات صينية، تحتوي على مئات السيارات غير المسجلة والمخبأة لتجنب الضرائب.