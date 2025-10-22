قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تتابع علاج الاشقاء الفلسطينيين بمستشفيات العريش | صور
الرعاية الصحية تطلق أول ورشة تدريبية لعلاج دوالي الساقين دون تدخل جراحي
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

BYD
BYD
عزة عاطف

بعد عامين فقط من دخولها السوق الأسترالية عبر طراز Atto 3، حققت شركة BYD الصينية صعودًا لافتًا، حيث توسعت تشكيلتها لتشمل سيارات مثل Shark 6 إلى جانب مجموعة متنوعة من الطرازات الأخرى، مع خطط لإطلاق مزيد من السيارات خلال العام الحالي. 

غير أن هذا النمو السريع تخلله مؤخرًا جدل قانوني قد يُلقي بظلاله على سمعة الشركة.

BYD وتخزين السيارات في متنزه مائي

كشفت تقارير أسترالية أن شركة BYD ضبطت وهي تخزن سياراتها في منتزه مائي بولاية نيو ساوث ويلز دون الحصول على التصاريح اللازمة. 

وأفادت مصادر محلية أن مجلس كياما كان على علم بزيادة أعداد سيارات BYD المتوقفة في الموقع منذ شهرين إلى ثلاثة أشهر، رغم أن العقار مملوك للقطاع الخاص.

لكن المجلس أوضح أن موقف السيارات لا يمكن استخدامه لأغراض تجارية أو لتخزين المركبات، لأنه مخصص لخدمة الزوار فقط، وليس نشاطًا منفصلًا عن المنشأة الترفيهية.

تحذير رسمي من المجلس المحلي الأسترالي

بحسب بيان صادر عن المجلس، فقد تقدم مالكو المنتزه بطلب لتعديل استخدام الموقع في سبتمبر الماضي، لتحويل الموقف إلى منشأة تخزين مؤقتة للسيارات، لكن الطلب لا يزال قيد المراجعة. 

وفي الوقت نفسه، أرسل المجلس تحذيرًا رسميًا يطالب المالكين بوقف استخدام الأرض لهذا الغرض فورًا.

وقال متحدث باسم المجلس المحلي: “المجلس يعمل مع مالكي منتزه جامبيرو أكشن لضمان تشغيل الموقع وفق الاستخدامات المصرح بها فقط.”

تأتي هذه الواقعة في توقيت حساس بالنسبة لشركة BYD، التي تواجه منافسة متنامية من شركات صينية أخرى مثل جريت وول موتور وMG، خصوصًا مع تزايد حدة التنافس في سوق السيارات الكهربائية الأسترالية.

ورغم أن مبيعات BYD المحلية لا تزال قوية وتفوقت مؤخرًا على منافستها جريت وول موتور، فإن الحادث الأخير قد يضر بصورتها العامة في سوق تتسم بالحساسية تجاه القوانين البيئية والتنظيمية.

يعكس هذا الموقف أن توسع العلامات الصينية في الأسواق الأجنبية لا يقتصر على النجاح التجاري فقط، بل يتطلب التزامًا صارمًا بالقوانين المحلية لضمان الاستدامة طويلة الأمد. 

وإذا لم تعالج BYD هذا الخلاف بسرعة، فقد تواجه تبعات تؤثر على توسعها المستقبلي في أستراليا.

byd سيارات BYD سيارات صينية أستراليا أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الجديري المائي

زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول

ترشيحاتنا

رئيس باكستان يهنىء ساناي تاكايتشي بانتخابها رئيسة لوزراء اليابان

رئيس باكستان يهنىء ساناي تاكايتشي بانتخابها رئيسة لوزراء اليابان

غزة المدمرة

قصف مدفعي يستهدف شرق خان يونس جنوبي غزة

الحكومة اليابانية: ترامب يزور طوكيو لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأثنين المقبل

الحكومة اليابانية: ترامب يزور طوكيو لمدة ثلاثة أيام

بالصور

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

معطر جو كيا
معطر جو كيا
معطر جو كيا

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

BYD
BYD
BYD

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

فيديو

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد