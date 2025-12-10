قائمة منتخب مصر 2009 في معسكر ديسمبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، بقيادة الكابتن حسين عبداللطيف القائمة النهائية للاعبين المختارين للدخول في معسكر ديسمبر ، ضمن خطة المنتخب استعدادا للاستحقاقات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

و جاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي : مالك عمرو – محمد عبيد – آسر عبده – مصطفى تيتو – طارق عاشور - أحمد حمادة

خط الدفاع: محمد السيد الديزل – أدم يوسف – سيف الدين تامر – عبد الله عمرو – عبد الله الزناتي – عادل علاء – يحيي طارق – أحمد الشرايدي.

خط الوسط : عمر عبد الرحيم - سيف كريم - يحيي شيتوس - أحمد صفوت – ياسين موسى – أحمد رجب غالي – دانيال تامر – أحمد بشير – عبد القادر حمادة – زياد سعودي– محمد جمال – عمر فودة.

خط الهجوم: مازن وائل – أدهم حسيب – ياسين رضوان- خالد مختار.